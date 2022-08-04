Kayseri Valisi yamaç paraşütü ile uçtu

KAYSERİ - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirerek, kenti gökyüzünden izledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas ilçesinde bulunan ve yamaç paraşütçülerinin ilgi odağı haline gelen bin 800 metre rakımlı Ali Dağı'ndan paraşüt ile uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren uçuşta kenti gökyüzünden seyreden Vali Çiçek, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiçek, "Huzurun şehri Kayseri turizmin her alanında öncü bir şehir olma yolunda. Bu şehrin yer üstü tarihi ve kültürel değerleri ne kadar önemliyse gökyüzü de bir o kadar değerli. Ali Dağı, yamaç paraşütü yapmak isteyenler için bulunmaz bir yer. Bir de ben denemek istedim. Muhteşemdi" dedi.