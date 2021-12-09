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Kayseri'ye 'Espor Akademi' geliyor - Son Dakika

Kayseri'ye 'Espor Akademi' geliyor

09.12.2021 10:00
Kayseri'ye 'Espor Akademi' geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonu ile 4 pilot il için uygulamaya başlanan 'Espor Akademi', Kayseri'de Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) öncülüğünde faaliyete geçecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonu ile 4 pilot il için uygulamaya başlanan 'E spor Akademi', Kayseri'de Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) öncülüğünde faaliyete geçecek.

Projenin ilk adımı olan işbirliği protokolü Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalandı. Proje kapsamında yetenekli gençlerin eğitilip profesyonel olarak Espor ekosistemine dahil edilmesi amaçlanıyor. Proje dahilinde gençler takım çalışması, stratejik ve analitik düşünme, hızlı karar verebilme yeteneği, el, göz ve zihin koordinasyonu gibi birçok fayda elde etmiş olacak.

Son yıllarda dijital dünyada yaşanan gelişmeler ile elektronik oyunlar 110 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturdu. 32 milyonu aşan oyuncu sayısı ise Espor da artık bir spor dalı olarak tüm dünyada tanınıyor. Türkiye'de de çok sayıda genç, Espor faaliyetleri ile yakından ilgileniyor. Espor ilgisi altyapı tarafından desteklenmediği durumlarda istenmeyen sonuçlara sebep olabileceği için, genç yeteneklerin fark edilmemesi, ekran bağımlılığı, dijital hizmetler sunan kötü niyetli kişi veya kurumların gençlere ulaşması bu sonuçların başında geliyor.

Proje ile çok kısa bir sürede lisanslı oyuncu ve antrenörlerin yetiştirilmesi öngörülüyor. Yetiştirme süreci ile sadece Espor eğitimleri ile yetinilmeyip ayı zamanda kodlama, elektronik oyun girişimciliği, aile bilinçlendirmesi gibi birçok eğitim verilecek. 2022 yılı Ocak ayı içerisinde programın duyurusunun yapılıp taleplerin alınması planlanıyor.

Kayseri, Espor Akademi ile 11 oyun bilgisayarı ve ekipmanlarının da içinde olduğu iyi donanımlı bir eğitim merkezine kavuşacak ve merkez profesyonel bir sporcu için gerekli tüm hizmetleri verecek niteliklere sahip olacak. Talas Gençlik Merkezinde kurulacak olan merkez sayesinde proje katılımcılarının Gençlik Merkezleri'nin sunduğu diğer spor faaliyetleri ile de tanışma imkanı sunmuş olacak. Proje sonunda 1000 gence ulaşılıp en az 50 lisanslı sporcunun yetiştirilmesi hedefleniyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'ye 'Espor Akademi' geliyor - Son Dakika


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