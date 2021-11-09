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Kayseri'ye fırtına uyarısı - Son Dakika

Kayseri'ye fırtına uyarısı

09.11.2021 17:06
Kayseri'ye fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar beklendiği bildirilerek olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşın duyarlı olması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar beklendiği bildirilerek olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşın duyarlı olması istendi.

Yazılı açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren bölgemiz Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat genelinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara; (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kayseri'ye fırtına uyarısı

Meteoroloji, Fırtına, Kayseri, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'ye fırtına uyarısı - Son Dakika


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