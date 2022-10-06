Kayseri yerel haberi... Sarız'da lojmanlar yenilenerek öğretmenlerin hizmetine sunuldu - Son Dakika
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Kayseri yerel haberi... Sarız'da lojmanlar yenilenerek öğretmenlerin hizmetine sunuldu

06.10.2022 11:08
Kayseri yerel haberi... Sarız'da lojmanlar yenilenerek öğretmenlerin hizmetine sunuldu

Kayseri haberlerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Sarız ilçesinde Şehit Osman Börklüoğlu İlkokul ve Ortaokulu'na ait lojmanların tadilatını kısa sürede yaparak, öğretmenlerin hizmetine sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Sarız ilçesinde Şehit Osman Börklüoğlu İlkokul ve Ortaokulu'na ait lojmanların tadilatını kısa sürede yaparak, öğretmenlerin hizmetine sundu.

Eğitim alanında yapılan hizmetlere ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla şehrin en doğusunda bulunan Sarız ilçesinde Şehit Osman Börklüoğlu İlkokul ve Ortaokulu'na ait yıllardır atıl durumda bulunan lojmanların bakım, onarım ve tadilat işlerini kısa süre içerisinde tamamladı. İki hafta içerisinde çalışmaların tamamlanmasıyla 6 dairenin bulunduğu lojman, öğretmenlerin hizmetine sunulurken, lojmanın yanı sıra okulun dış cephe kaplaması, boya işleri ve öğretmen odası tadilatı da yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörü Vedat Kılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Sarız ilçemiz Yeşilkent Mahallesi'nde ilkokul ve ortaokuldayız. Burada okulumuza ait lojmanın tamir ve tadilatını Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış bulunmaktayız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla başlattığı projede 6 adet dairemizin bütün elektrik, su tesisatlarını, mutfak dolaplarını, laminat parke işlerini, boya ve badana işlerini, ayrıca okulun dış cephesinin kaplamasını komple yaptık. Okulun dış boya işlerini, okul öğretmen odamızın tamir tadilatını da gerçekleştirdik" diye konuştu. Bu çalışmaları çok kısa sürede tamamlayarak öğretmenlerin hizmetine sunduklarını ifade eden Kılıç, "Buradaki öğretmenlerimize teslim etmiş bulunmaktayız. Hocalarımız da lojmanlarda oturmaya başladı. Tamir, tadilat süremiz iki hafta gibi kısa sürede bitti. Ekiplerimiz günlük 16 saat çalışmayla bitirdi. Bu süre içerisinde okul müdürümüz Betül hocamız da bize destek oldu, ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Okul Müdürü Fatma Betül Şuayipoğlu ise "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Lojmanımız yıllardır atıl durumdaydı. Vedat Bey ve ekibi hafta sonu da çalışarak çok kısa sürede bitirdiler ve bize teslim ettiler. Eğmeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

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Kayseri gündem haberi: Sarız'daki okul lojmanının tadilatı tamamlandı Kayseri gündem haberi: Sarız'daki okul lojmanının tadilatı tamamlandı Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri yerel haberi... Sarız'da lojmanlar yenilenerek öğretmenlerin hizmetine sunuldu - Son Dakika

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