Kayseri'yi Daha Yeşil ve Yaşanabilir Hale Getirme Çabaları - Son Dakika
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Kayseri'yi Daha Yeşil ve Yaşanabilir Hale Getirme Çabaları

Kayseri\'yi Daha Yeşil ve Yaşanabilir Hale Getirme Çabaları

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin yeşil dokusunu artırmak üzere Yalova ve Sakarya'da incelemelerde bulundu. Başkan, şehrin iklimine uygun bitkilerle daha yeşil bir çevre yaratmayı hedeflediklerini ve mevcut parklara yeni bitki türleri ekleyeceklerini açıkladı.

16.09.2024 12:13  Güncelleme: 12:15
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Kayseri'nin yeşil dokusunu çeşitlendirmek ve artırmak amacıyla Türkiye'nin en büyük süs bitkisi yetiştiriciliği merkezlerinden biri olan Yalova ile Sakarya'da incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri iklimine uyum sağlayacak bitkilerle daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir için yeşil dokumuzu hem çeşitlendiriyor hem de genişletiyoruz" dedi.

Daha yeşil bir Kayseri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Mevcut parklara yeni bitki türleri ekleyerek biyoçeşitlilik sağlayacağız. Aynı zamanda şehrin farklı bölgelerinde yeni yeşil alanlar oluşturacağız. Şehrin farklı iklim ve toprak şartlarına uygun bitkiler seçilerek, sürdürülebilir bir yeşil doku oluşturulmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz, Kocasinan'ı ve Kayseri'yi daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir" diye konuştu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıkta 320'den fazla türde saksılı ağaç ve 450 binden fazla bitki kapasitesiyle bitkisel materyal temini açısından Türkiye'nin en büyük üretim ve lojistik üssü olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ı değiştirmeye ve daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan ilçemizin dört bir yanına fidan ve ağaç dikerken, diğer yandan parklarımızı çeşitli bitkilerle rengarenk hale getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz fidanlıklarımızda ağaç, çalı türü bitkiler ve mevsimlik çiçek üretimi yapmaktadır. Oruçreis ve Gömeç bölgesinde bitki üretim merkezi gibi çalışan ve altyapı ile yenileme çalışmalarının hızla devam ettiği fidanlıklarımız, toplam 50 bin metrekare alan üzerine kuruludur. Burada ağaç, çalı türü bitki, tıbbi ve aromatik bitki ile iç mekan çiçekleri olmak üzere toplam 450 binden fazla bitki yetiştirilmektedir. Ayrıca, 10 bin metrekarelik alana kurulu bitkisel harç üretim tesisinde günlük bin metreküp bitkisel harç üretimi yapılmaktadır. Hafriyat toprağından peyzaj alanları için verimli toprak üreten Toprak Üretim Tesisi, günlük bin metreküp üretim kapasitesine sahiptir. Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Kayseri'ye hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerine uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Sonbahar mevsimine yönelik hazırlıklarımız sürüyor. Çalışmalarımıza titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin yeşillendirilmesi ve estetik güzelliğinin artırılması için çalışmaların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'yi Daha Yeşil ve Yaşanabilir Hale Getirme Çabaları - Son Dakika

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