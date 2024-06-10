Kayseri Ziraat Odaları: Açıklanan Hububat Fiyatları Yeterli Değil - Son Dakika
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Kayseri Ziraat Odaları: Açıklanan Hububat Fiyatları Yeterli Değil

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO tarafından açıklanan hububat fiyatlarının çiftçilere yeterli olmadığını belirterek, fiyatların yeniden revize edilmesini istedi.

10.06.2024 13:41
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Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, açıklanan hububat fiyatlarının yeterli olmadığını söyleyerek, "Buğday üretimi, arpa üretimi gibi her türlü üretimin savunma sanayi kadar önemli olduğu bir dönemde biz açıklanan bu fiyatı çiftçimize layık görmüyoruz" dedi.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMO'nun yazılı olarak açıkladığı hububat fiyatları ile ilgili basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, ilçe ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı. Açıklanan hububat fiyatlarını çiftçilere layık görmediklerini söyleyen Abdulkadir Güneş, "Geçen yıl 400 TL'ye aldığımız ilaç bu yıl bin 400 TL oldu. Geçen sene 20-22 TL'ye aldığımız mazot bu sene 45 TL civarında oldu. Geçen sene 11 TL'ye aldığımız gübre bu sene 20-22 TL civarında oldu. Bu yıl ki açıklanan fiyatlar Türkiye ve Kayseri çiftçisini memnun etmedi. Bizden 'buğday kaç TL olsun' diye bir rakam istediler. Biz bu rakamları Mart ayının 29'unda TMO Genel Müdürlüğü'ne bildirdik. Biz buğday 14 TL olursa, arpa 10 TL olursa, nohutta 50 TL olursa, fasulyede 60 TL olursa bu fiyatlar çiftçiyi memnun eder. Çünkü girdi maliyetlerimiz günden güne artıyor. Şu anda 1 kilo buğdayın üretim maliyeti 10 buçuk TL. Açıklanan fiyat 10 TL, baş fiyat 10 buçuk TL. Primler birlikte bu 11 TL 75 kuruş. Arpayı da zaten çok düşük açıkladılar. O da bir muamma. Yani arpayla buğdayın maliyeti aynı. İkisi de aynı sektörde yetişiyor. İkisi de aynı tarlada yetişiyor. İkisi de aynı emeği görüyor. İkisine de aynı masraf veriyorlar. Onun da buğdayla aynı olması lazım. Biz Kayseri çiftçisi olarak 10 buçuk TL'ye mal ettiğimiz buğdayı 10 TL'ye satarsak, nasıl ayakta durabiliriz? Biz gelecek sene nasıl buğday üretebiliriz? Biz gelecek sene nasıl arpa üretebiliriz? Şu anda dünyada gıda üretimi, buğday üretimi, arpa üretimi gibi her türlü üretimin savunma sanayi kadar önemli olduğu bir dönemde biz açıklanan bu fiyatı çiftçimize layık görmüyoruz" dedi.

Fiyatların yeniden revize edilmesini istediklerini dile getiren Güneş, "Cumhurbaşkanımıza ve Tarım Bakanımıza buradan Kayseri çiftçisi adına sesleniyoruz. Bu fiyatlara ürünümüzü satarsak, gelecek sene üretemeyiz. Üretemez duruma geçeriz. Hepimiz çiftçiyiz. Ben afaki bir rakam konuşmuyoruz. Biz istemiyoruz ki '10 TL'ye üretiyoruz, 20 TL verin' demiyoruz. Ancak bu açıklanan fiyatlardan Kayseri çiftçisi memnun değil" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Ziraat Odaları: Açıklanan Hububat Fiyatları Yeterli Değil - Son Dakika

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