Kayserili Gazinin Dünyanın En Büyük Bayrağı Açma Etkinliğine Katılımı

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15 Temmuz 2016 gecesi gazi olan Kayserili Bilal Davut Hasetçi, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen dünyanın en büyük bayrağını açma etkinliğine katıldı. Hasetçi, etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Canımıza ne olursa olsun, yeter ki vatan sağ olsun" dedi.

O geceyi anlatan Bilal Davut Hasetçi, "Ben doğma büyüme Kayseriliyim. Olay anında Türksat'ta görevdeyken, hainlerin saldırısında vuruldum. Rabbim gazilik nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halka çağrılarının yayınlarının kesilmemesi ve bu duyurunun tüm milletimize duyurulması, buna milli birlik ve beraberlik içerisinde karşı koymamız için Türksat olarak canla başla vücutlarımızı siper ederek karşılık verdik. Hainlerin amaçlarına ulaşmalarını engelledik elhamdülillah. Biz aile olarak, Kayseri olarak bu ahlakla yetiştik. Bu milli duygular ve hassasiyetlerle yetiştik. Bu güç ve kudreti içimizde bulduğumuzdan dolayı karşılığımızı verebildik" ifadelerini kullandı.

Hasetçi, 2 evladını da vatan, millet ve bayrak aşkı ile yetiştireceğini söyleyerek, "Bugün şehitlerimizin yakınlarına baş sağlığı diliyorum, gazilerimize şifalar diliyorum. Canımıza ne olursa olsun, yeter ki vatan sağ olsun. Benim 2 evladım var elhamdülillah. Onları da yine vatan, millet, bayrak aşkı ile yetiştireceğim. Bin canımız olsa yine her zaman ne zaman olursa olsun göz kırpmadan canımızı feda etmeye hazırız. Canımıza ne olursa olsun, yeter ki vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ