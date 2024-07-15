Kayserili Gazinin Dünyanın En Büyük Bayrağı Açma Etkinliğine Katılımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayserili Gazinin Dünyanın En Büyük Bayrağı Açma Etkinliğine Katılımı

Kayserili Gazinin Dünyanın En Büyük Bayrağı Açma Etkinliğine Katılımı

Kayserili Bilal Davut Hasetçi, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen dünyanın en büyük bayrağını açma etkinliğine katıldı. Hasetçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Canımıza ne olursa olsun, yeter ki vatan sağ olsun' dedi. Hasetçi, 15 Temmuz 2016 gecesi gazilik yaşadığını ve o gece Türksat'ta görevdeyken hain saldırıya uğradığını anlattı. Ayrıca, 2 evladını da vatan, millet ve bayrak aşkı ile yetiştireceğini belirtti.

15.07.2024 23:48  Güncelleme: 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz 2016 gecesi gazi olan Kayserili Bilal Davut Hasetçi, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen dünyanın en büyük bayrağını açma etkinliğine katıldı. Hasetçi, etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Canımıza ne olursa olsun, yeter ki vatan sağ olsun" dedi.

O geceyi anlatan Bilal Davut Hasetçi, "Ben doğma büyüme Kayseriliyim. Olay anında Türksat'ta görevdeyken, hainlerin saldırısında vuruldum. Rabbim gazilik nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halka çağrılarının yayınlarının kesilmemesi ve bu duyurunun tüm milletimize duyurulması, buna milli birlik ve beraberlik içerisinde karşı koymamız için Türksat olarak canla başla vücutlarımızı siper ederek karşılık verdik. Hainlerin amaçlarına ulaşmalarını engelledik elhamdülillah. Biz aile olarak, Kayseri olarak bu ahlakla yetiştik. Bu milli duygular ve hassasiyetlerle yetiştik. Bu güç ve kudreti içimizde bulduğumuzdan dolayı karşılığımızı verebildik" ifadelerini kullandı.

Hasetçi, 2 evladını da vatan, millet ve bayrak aşkı ile yetiştireceğini söyleyerek, "Bugün şehitlerimizin yakınlarına baş sağlığı diliyorum, gazilerimize şifalar diliyorum. Canımıza ne olursa olsun, yeter ki vatan sağ olsun. Benim 2 evladım var elhamdülillah. Onları da yine vatan, millet, bayrak aşkı ile yetiştireceğim. Bin canımız olsa yine her zaman ne zaman olursa olsun göz kırpmadan canımızı feda etmeye hazırız. Canımıza ne olursa olsun, yeter ki vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, 15 Temmuz, Kayseri, Türksat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayserili Gazinin Dünyanın En Büyük Bayrağı Açma Etkinliğine Katılımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:35 İzmir’deki orman yangınında kahreden detay Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş İzmir'deki orman yangınında kahreden detay! Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 00:35:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserili Gazinin Dünyanın En Büyük Bayrağı Açma Etkinliğine Katılımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement