Kayserili İşadamı Özdemir Kızılkaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kayserili İşadamı Özdemir Kızılkaya Hayatını Kaybetti

Kayserili İşadamı Özdemir Kızılkaya Hayatını Kaybetti

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Özdemir Kızılkaya, 64 yaşında vefat etti. Cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı ve Asri Mezarlık'ta defnedildi.

20.12.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
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Kayserili işadamı Özdemir Kızılkaya 64 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Özdemir Kızılkaya, 64 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kızılkaya'nın cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde cuma namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Kızılkaya'nın cenazesi Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Memduh büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kızılkaya'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayserili İşadamı Özdemir Kızılkaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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