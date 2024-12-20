Kayserili İşadamı Özdemir Kızılkaya Hayatını Kaybetti

Kayserili işadamı Özdemir Kızılkaya 64 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Özdemir Kızılkaya, 64 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kızılkaya'nın cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde cuma namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Kızılkaya'nın cenazesi Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Memduh büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kızılkaya'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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