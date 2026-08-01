Kayserililer nostaljiye doyacak: 38 gün sürecek ‘Fuar38’ başladı - Son Dakika
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Kayserililer nostaljiye doyacak: 38 gün sürecek ‘Fuar38’ başladı

Kayserililer nostaljiye doyacak: 38 gün sürecek ‘Fuar38’ başladı
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Kayseri’de Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar38 organizasyonu, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar38 organizasyonu, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Kadir Has Fuar Parkı'nda 38 gün boyunca sürecek olan ve birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı Fuar38'e vatandaşlar adeta akın etti. Fuar38'in ilk gününde vatandaşlar alana kurulan oyun alanlarında çocuklarını oynatarak, ailecek güzel vakit geçirdi. Nostalji müziğin önemli isimlerinden Muazzez Ersoy'un sahne almasıyla başlayan Fuar38 öncesi bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Birkaç yıldır, fuar etkinliklerini gündemimize alsak, 10 Temmuz-10 Ağustos bu şehrin hafızasında insanların fuara gelip, eğlendikleri, çay bahçelerinde vakit geçirdikleri, gazinolarında sanatçıları dinledikleri, lunaparkta eğlencelere şahit oldukları bu günleri yeniden anımsatsak, şehrin nostaljisine 70 ve 80'li yılları yeniden yaşatsak nasıl olur? diye düşünürken, Nasip bu yılaymış. Şehrin kültür hafızasını yeniden canlandırmak üzere yapmış olduğumuz bir dizi toplantıların neticesinde yeniden hemşehrilerimizin belleğindeki nostaljileri canlandıracak neler yapabiliriz? diye düşündük. Bugün karşımıza çıkan bu tablo fuar kültür alanındaki şu anda 10 binlerce hemşehrimizin burada bir araya gelmesi bu işin ne kadar önemli, değerli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bundan dolayı katılımlarınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, konuşmalarının ardından konsere katılan vatandaşlarla öz çekim yaptı. Öte yandan Fuar38'de Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Ersoy, sahne alarak vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. 38 gün boyunca devam edecek organizasyonda Sefa Doğanay Gazinosu (8 Ağustos), Coşkun Sabah (15 Ağustos), İsmail Altunsaray (22 Ağustos), Hakkı Bulut (26 Ağustos), Hatay Medeniyetler Korosu (30 Ağustos) ve Kubat (4 Eylül) Kayserililerle buluşacak. Program kapsamında ayrıca Kayseri'nin sevilen yerel sanatçıları ile sürpriz sahne performansları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Konserlerin yanı sıra çocuk etkinlikleri, sahne gösterileri, kültürel aktiviteler, nostalji alanları, aile yaşam alanları, sosyal etkinlikler ve eğlence programlarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap edecek Fuar38, Kayseri'nin köklü fuar geleneğini modern organizasyon anlayışıyla yeniden yaşatacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayserililer nostaljiye doyacak: 38 gün sürecek ‘Fuar38’ başladı - Son Dakika

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