KAYSO'nun Yılın Ahisi Mustafa Suat Köylüoğlu, Kayseri'de düzenlenen törende kaftan giydi - Son Dakika
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KAYSO'nun Yılın Ahisi Mustafa Suat Köylüoğlu, Kayseri'de düzenlenen törende kaftan giydi

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KAYSO\'nun Yılın Ahisi Mustafa Suat Köylüoğlu, Kayseri\'de düzenlenen törende kaftan giydi
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Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından 39. Ahilik Haftası kapsamında 'Yılın Ahisi' seçilen sanayici Mustafa Suat Köylüoğlu, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda kaftan giydi. Törene katılan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Köylüoğlu'nu tebrik ederek kaftanın yılların emeğinin anlamlı bir karşılığı olduğunu söyledi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu tarafından 39. Ahilik Haftası kapsamında 'Yılın Ahisi' seçilen sanayici Mustafa Suat Köylüoğlu, düzenlenen programda kaftan giydi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve il protokolünün katılımıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek; "Mustafa ağabeyimiz, yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür" dedi. Köylüoğlu'nun yalnızca işindeki başarısıyla değil, insanlara yaklaşımı, gönül zenginliği ve gençlere aktardığı tecrübelerle de örnek bir isim olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, giyilen kaftanın yılların emeğinin ve taşınan değerlerin anlamlı bir karşılığı olduğunu söyledi. Mustafa Suat Köylüoğlu'nun yıllarını mesleğine adadığını belirten Büyüksimitci, emeği, dürüstlüğü ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olduğunu söyledi. Büyüksimitci; "Mustafa ağabeyimiz, yalnızca işindeki başarısıyla değil, insanlara yaklaşımı, gönül zenginliği ve gençlere aktardığı tecrübeleriyle de bizler için ayrı bir değere sahiptir" dedi. Köylüoğlu'nun giyeceği kaftanın, yıllar boyunca ortaya koyduğu emeğin ve taşıdığı güzel değerlerin anlamlı bir karşılığı olduğunu belirten Büyüksimitci, Mustafa Suat Köylüoğlu'nu ve kaftan giyen tüm ahileri tebrik ederek sağlık, huzur ve nice güzel yıllar diledi.

Konuşmasında Ahilik kültürünün günümüz iş dünyasındaki önemine de değinen Büyüksimitci; dünyanın, üretimin ve teknolojinin hızla değiştiğini, ancak güven, dürüstlük, kaliteli iş ve alın teri gibi değerlerin değişmediğini vurguladı. Büyüksimitci; "Kazanmak önemlidir. Ama nasıl kazandığınız daha önemlidir. Üretmek önemlidir. Ama ortaya ne koyduğunuz daha önemlidir. Büyümek önemlidir. Ama birlikte büyümek çok daha değerlidir." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin güçlü üretim kültüründe Ahilik anlayışının izlerinin görüldüğünü belirten Büyüksimitci, esnaf ve sanayicilerin ortak değerinin işini iyi yapmak ve güven vermek olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: KAYSO'nun Yılın Ahisi Mustafa Suat Köylüoğlu, Kayseri'de düzenlenen törende kaftan giydi - Son Dakika
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