KAYÜ\'de 15 Temmuz Anma Töreni

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında '15 Temmuz Anma Töreni ve Fotoğraf Sergisi' düzenlendi.

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Tören Alanı'nda düzenlenen programa Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu ve Prof. Dr. Zeki Tekin, 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Programın açılışında konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "15 Temmuz gecesi, cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimizin feraseti ve kadim Türk devlet geleneğinin gücü bir kez daha tecelli etmiştir. İradesini ve aklını şer odaklarına teslim edenler, o gece bu aziz milletin karşısında duramayacaklarını anlamışlardır. 15 Temmuz'da milletimiz, birlik ve beraberlik ruhuyla tarih yazmış; o karanlık geceyi demokrasi zaferine dönüştürmüştür. Bu yönüyle 15 Temmuz, milli birlik ve beraberliğin, demokrasiye sahip çıkmanın sembolü haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Kayseri Üniversitesi'nin güçlü Türkiye'nin inşasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Üniversiteler; bilgiyi, bilimi, ilmi ve irfanı üreten, geliştiren ve toplumla buluşturan kurumlardır. Aynı zamanda bir ülkenin geleceğini şekillendiren, nitelikli insan kaynağını yetiştiren en önemli merkezlerdir" dedi. Açılışı gerçekleştirilen sergiye değinen Rektör Prof. Dr. Karamustafa, "Bugün kampüsümüzde açılışını gerçekleştireceğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi de bu anlayışın önemli bir parçasıdır. O hain gecede yaşananları fotoğraflar aracılığıyla yeniden hatırlamak, hafızalarımızı diri tutmak ve gelecek nesillere aktarmak büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit ise, 15 Temmuz'un milletin iradesini yücelten büyük bir zafer olduğunu belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"15 Temmuz'u çeşitli söylemlerle itibarsızlaştırmaya çalışanlar olsa da, o gün Türk milletinin iradesine vurulmak istenen prangaları kırıp attığı gün olarak tarihe geçmiştir. Nasıl ki Çanakkale Savaşı milletimizin bağımsızlık iradesinin sembollerinden biri ise, 15 Temmuz da yakın tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir."

Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz de, "15 Temmuz gecesi Milletimiz, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi tek yürek oldu; o karanlık geceyi birlik ve beraberlik ruhuyla kahramanca aydınlığa çevirdi. Ülkemizi bölmek, milletimizin iradesini teslim almak isteyenler, karşılarında sarsılmaz bir millet buldu ve hain planları o gece bozguna uğratıldı" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türk milletinin birlik ve beraberliğinin hedef alındığını vurgulayan Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, "Bugün bizlere düşen en önemli görev, 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamaktır. Düzenlenen bu fotoğraf sergisi gibi anlamlı etkinlikler, o gece yaşananları hafızalarımızda canlı tutuyor; milli şuurumuzu ve ortak hafızamızı güçlendiriyor" dedi.

Konuşmaların ardından ise 15 Temmuz gecesinde yaşanan hain darbe girişimi ile Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma mücadelesini yansıtan fotoğraflardan oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından program, katılımcıların 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni gezmesi ile son buldu. - KAYSERİ