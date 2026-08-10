Kazada Hayatını Kaybeden Aslan Taran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Kütahya'daki birliğine teslim olmak üzere yola çıktığı esnada Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 20 yaşındaki Aslan Taran, memleketi Mardin'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyü yakınlarında R.K. yönetimindeki otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü R.K. ile araçta bulunan S.K. yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Midyat nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Aslan Taran ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Askerlik görevini yapacağı birliğe gitmek üzereyken acı haberi gelen Taran'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Mardin'e nakledildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dargeçit ilçesi Bakırcı Köyü nüfusuna kayıtlı Aslan Taran için Midyat'ta cenaze töreni düzenlendi. Altunkaya Camisi'nde kılınan cenaze namazına Taran ailesi üyelerinin yanı sıra Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Aslan Taran'ın naaşı, gözyaşları ve dualar eşliğinde Midyat Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.