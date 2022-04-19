Kazada hayatını kaybeden pazarcıyı arkadaşları andı - Son Dakika
Üye Girişi

Kazada hayatını kaybeden pazarcıyı arkadaşları andı

19.04.2022 13:41
Kazada hayatını kaybeden pazarcıyı arkadaşları andı

Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hasan Karyağdı (54) Salı Pazarı esnafı tarafından anıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hasan Karyağdı (54) Salı Pazarı esnafı tarafından anıldı.

Salı Pazarı'nda Karyağdı'nın tezgah açtığı alana masa koyup üzerini çiçeklerle donatan pazar esnafı ve vatandaşlar Karyağdı için dualar okudu. Milas- Bodrum Karayolu Baharlı Kavşağı'nda meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen Karyağdı'ya Milas-Bodrum istikametinde hareket eden E.E. yönetimindeki 48 ACA 677 plakalı araç çarpmış, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karyağdı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - MUĞLA

Kazada hayatını kaybeden pazarcıyı arkadaşları andı

YORUMLAR
500
Bodrum'da teknesi alabora olan amatör balıkçı aranıyor Bodrum'da teknesi alabora olan amatör balıkçı aranıyor Bodrum'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı Bodrum'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı

Bodrum, Muğla, Salı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kazada hayatını kaybeden pazarcıyı arkadaşları andı - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kazada hayatını kaybeden pazarcıyı arkadaşları andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement