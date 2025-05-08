Kazada Hayatını Kaybeden Temizlik İşçisi Mehmet Öz Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Kazada Hayatını Kaybeden Temizlik İşçisi Mehmet Öz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, temizlik sırasında trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Öz, mesai arkadaşları tarafından 'görev şehidi' olarak anıldı. Cenaze törenine belediye çalışanları katıldı ve sürücülerden daha dikkatli olmaları istendi.

08.05.2025 15:34
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Kazada hayatını kaybeden belediye işçisi toprağa verildi

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde temizlik işi yaparken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Söke Belediyesi temizlik İşleri Personeli Mehmet Öz, son yolculuğuna uğurlanırken, mesai arkadaşları da basın açıklamasında bulundu.

Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçiler, mesai arkadaşları Mehmet Öz'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından şantiye alanında anlamlı bir basın açıklamasında bulundu.

7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 17.00 sularında görev başındayken geçirdiği elim kaza sonucu yaşamını yitiren Mehmet Öz, mesai arkadaşları tarafından "görev şehidi" olarak anıldı. Kazaya, kuralları hiçe sayan bir sürücünün neden olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada; "07.05.2025 tarihinde saat 17.00 sularında meydana gelen trafik kazasında Mehmet Öz arkadaşımızı kaybettik. Kuralsız, 'trafik canavarı' olarak tabir ettiğimiz bir kullanıcı tarafından, görevi başındayken hayatını kaybetti. O bizim görev şehidimizdir" denildi.

"İşçiler, sürücüleri daha duyarlı olmaya çağırdı"

Yapılan açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi; "Yağmur, çamur, soğuk sıcak demeden tüm hava şartlarında görevimizi yerine getiriyoruz. Ancak trafikte ve çalışırken hor görülüyor, zaman zaman tehlikeye atılıyoruz. Sürücülerden ve Söke halkından tek isteğimiz; bize saygı gösterilmesi ve daha dikkatli olunması. Bir can daha kaybetmemek için bu trafik terörünü şiddetle kınıyoruz. Değerli mesai arkadaşımız Mehmet abimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız"

Belediye-İş Aydın il Başkanı Hidayet Yaman ise yaptığı açıklamada; "Yastayız ve çok üzgünüz. Kamera görüntülerini izlediğimizde bir trafik canavarının sebep olduğu ölüme şahit olduk. İşçi arkadaşlarımızın da belirttiği gibi onlar yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden her şartta; mikropları daha ilk başında, yerinde temizleyen, yok eden hekimler. Halkımız ve Sürücülerin, tüm halkın temizlik işçilerine karşı daha duyarlı olmalarını, anlayış göstermelerini bekliyoruz. Bu basın açıklamasını da işçilerimizin talebi üzerine farkındalık oluşturmak için yaptık. Dileğimiz temennimiz bu son olsun, bir daha böylesi bir acı yaşanmasın" dedi.

"Cenaze Temizlik Araçları Konvoyu ile şantiyeye getirildi"

Merhum işçi Mehmet Öz'ün cenazesi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nden alınarak, temizlik araçlarından oluşan konvoy ile Söke Belediyesi Şantiye alanına getirildi. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye bürokratları ve işçileri tarafından dua edilirken helallik alındı. Ardından Burunköy Mahallesi Camiine geçildi. Söke Belediyesi işçisi Mehmet Öz öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kazada Hayatını Kaybeden Temizlik İşçisi Mehmet Öz Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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