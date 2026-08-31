Söke’de 11 yaşındaki futbolcu gözyaşları ile uğurlandı
Selçuk'taki futbol turnuvasından Söke'ye dönerken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Söke İdmanyurdu 2016 takımı oyuncusu 11 yaşındaki Mithat Özgür İnce, ikindi namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Selçuk'ta düzenlenen futbol turnuvasından Söke'ye dönüş yolunda geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden Söke İdmanyurdu 2016 takımı oyuncusu Mithat Özgür İnce son yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı.
Rıdvan ve Rüya İnce çiftinin oğulları kazada ağır yaralanmış, İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelilere rağmen yaşam savaşını kaybetmişti. 11 yaşında hayatını kaybeden Mithat Özgür İnce'nin cenazesi ikindi namazının ardından Hacılar Camii'nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, başta Söke İdmanyurdu Kulübü olmak üzere Söke'deki amatör spor kulüplerinin sporcuları ve yöneticileri ile ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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