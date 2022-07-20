Kazak Türkleri'nin Türkiye'ye gelişinin 70'inci yılı kutlandı - Son Dakika
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Kazak Türkleri'nin Türkiye'ye gelişinin 70'inci yılı kutlandı

20.07.2022 00:57
Kazak Türkleri'nin Türkiye'ye gelişinin 70'inci yılı kutlandı

Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan Kazak Türkleri'nin Türkiye'ye gelişlerinin 70'inci yılı, Bağcılar Belediyesi Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan Kazak Türkleri'nin Türkiye'ye gelişlerinin 70'inci yılı, Bağcılar Belediyesi Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kazakistan'dan gelen Atameken müzik grubunun konserini izleyen davetliler, göç sırasında hayatını kaybedenleri de andı.

Memleketlerinden Çin'in baskı ve zulümleri sebebiyle göçe zorlanan Kazaklar'ın, Türkiye'ye gelişlerinin 70'inci yılında Kazakkent Altay Derneği tarafından bir program düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Kirazlıbent Tabiat Parkı ve Mesire Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte bin 500 Kazak Türkü bir araya geldi.

"İlçemize zenginlik ve ahenk kattılar"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Kazak vatandaşları yalnız bırakmadı. Göç sürecinin Osmanlı Devletinin bölünmesiyle başladığını belirten Özdemir, "Hem Balkanlar hem de ata yurdumuzda büyük acılar yaşandı. Birçok muhacir Himalaya Dağları'nda hayatını kaybetti. Adnan Menderes döneminde 2 bin 200 kişi iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edildi. Bu muhacirlerden 120 aile ise ilçemizi yurt edindi. Çok değerli Kazak vatandaşlarımız kültürleri, uyumlu ve kişilikli şahsiyetleriyle ilçemize önemli zenginlik ve ahenk kattılar. Bağcılarımızın kültür mozaiğinin en önemli unsurlarında biri oldular" dedi.

Hayatını kaybedenler anıldı

Sohbet eden, yöresel yemeklerden yiyen katılımcılar, Atameken müzik grubunun verdiği konseri izledi. Programın devamında göç sırasında yaşamını yitirenler dualarla anıldı. Etkinliğe; Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel ve Kazak derneklerinin temsilcileri de katıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazak Türkleri'nin Türkiye'ye gelişinin 70'inci yılı kutlandı - Son Dakika

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