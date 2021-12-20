Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığının 30. yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığının 30. yıl dönümü etkinlikleri düzenlendi

ESKİŞEHİR Kazakistanlı Öğrenciler Topluluğu tarafından düzenlenen 30'uncu yıl dönümü etkinlikleri, Eskişehir Türk Ocağı'nda Orta Asya Türklerini birleştirdi.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü etkinliklerinde, sinema gösteriminin yanı sıra bilek güreşi ve halat çekme yarışları gibi yöresel oyunlar da oynandı. Topluluk Başkanı Samal Berdibekova, "Böyle bir etkinlik için bize yardımcı olan Nedim Ünsal hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çok şükür ki, Nur-Sultan Bey; Kazakların başına gelmiştir"

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümüne dair konuşmalarda bulundu. Kazak gençlerinin soy kütüklerini büyük bir ilgiyle dinleyerek onları tanımaktan kıvanç duyan Ünal, "16 Aralık 1986'da Kazak gençleri ayaklanarak, 'Biz Kazak Türküyüz. Kazakistan'ın başına, Kazak olmayan birisi gelemez. Bizi, biz idare edeceğiz' dediler ve Sovyet tanklarının önüne atılıp, kurşun yediler, öldürüldüler ve şehit edildiler ama sinmediler. Jeltoksan Meydanı'nda canları pahasına davalarını ortaya koydular. Bugün onlar sayesinde Kazakistan Cumhuriyeti vardır. Çok şükür ki, bir Kazakların başına bir Rus gelemeden; Nur- Sultan Bey, Türk Dünyası'nın aksakallısı gelmiştir. Bugün semalarda Kazakistan Bayrağı var" diyerek sözlerini tamamladı.

"1991 yılından bu yana, 16 Aralık Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü olarak kutlanır" diyen Ünal, "Bugün esasen, diğer Türk Devletler' ininde; Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan'ın da 30'uncu yılları. Onlarda 1991'de bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Burada toplanma amacımız, o cumhuriyetlerden Türkiye'ye üniversite okumaya gelen gençlerle beraber bu sevinci paylaşmak. Daha önce Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü bu kutlamaları defalarca yapmıştır. Bugünse tamamen Kazakistanlı öğrencilerin yaptığı organizasyon, bizi tekrar bir araya getirdi" dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Organik Kimya Bölümü'nde doktora yapan Kazakistanlı Öğrenciler Topluluğu Başkanı Samal Berdibekova, günün anlam ve önemini birkaç cümle ile şöyle anlattı:

"Eskişehir'deki Kazakistanlı Öğrenciler Topluluğu, şehrin bünyesindeki üç üniversitede okuyan öğrencilerden oluşuyor. Biz böyle bir etkinlik düzenlemekten gurur duyuyoruz ve umarım tekrar böyle bir organizasyon yapabiliriz. 16 Aralık, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü olarak kutlanır. Bu sene, bizim 30'uncu yıl dönümümüz. Üç günlük bir programımız var. İlk gününde, uluslararası öğrenciler ile futbol turnuvası düzenledik. Bugün, film gösterisi ve yöresel oyunlarımızı oynadık. Yarın ise kapanış konserimiz olacak."