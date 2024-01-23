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Kazakistan'da 7 Büyüklüğündeki Depremde 44 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kazakistan'da 7 Büyüklüğündeki Depremde 44 Kişi Yaralandı

Kazakistan'ın Almatı kentinde, Kırgızistan-Çin sınırında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonucunda 44 kişi yaralandı. Deprem, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da da hissedildi.

Kazakistan\'da 7 Büyüklüğündeki Depremde 44 Kişi Yaralandı
23.01.2024 - 11:52,  Güncelleme: 11:57
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Kazakistan'ın Almatı kentinde, Kırgızistan-Çin sınırında 7 büyüklüğündeki deprem sonucunda 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kırgızistan'ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem Kazakistan'da da hissedilmişti. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, depremin bilançosuna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, 44 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada 31 kişinin ayakta tedavi edildiği 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan 3 kişinin deprem sırasında evlerin pencerelerinden atlarken yaralandığı, 5 kişinin de evden dışarı koşarak çıkarken hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Depremin ardından Almatı'da orta okul ve kolejlerde eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Yerel saatle 00.09 sıralarında Kırgızistan-Çin sınırında 7 büyüklüğüne meydana gelen deprem Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan'da da hissedilmişti. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, depremde can kaybı ve hasar olmadığını açıklamıştı. - ALMATI

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kazakistan'da 7 Büyüklüğündeki Depremde 44 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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