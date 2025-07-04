Kazdağı Milli Parkı\'nda İnceleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teknik heyeti, Kazdağı Milli Parkı'nda saha incelemelerinde bulundu.
Kazdağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı yapım çalışmaları kapsamında planlanan faaliyetler arazide değerlendirilerek yerinde analizler yapıldı. Teknik ekip, parkın doğal kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı amacıyla revizyon planındaki projeleri sahada inceleyerek gelişme stratejileri üzerinde durdu. - BALIKESİR
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