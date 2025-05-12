Kazdağları\'nda Trafik Kazası: Off Road Kulübü Başkanı Onur Yavaş Hayatını Kaybetti

Kazdağları'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Edremit Off Road Kulübü Kurucu Başkanı Onur Yavaş, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edremit- Kalkım yolu üzerinde meydana gelen kazada, içinde 6 kişinin bulunduğu araç, Kalkım'a yaklaşık 10 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada Onur Yavaş olay yerinde hayatını kaybederken, K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A. ise yaralandı. Edremit Off Road Kulübü Kurucu Başkanı olan Onur Yavaş için Edremit ilçesindeki Bekirefendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yavaş'ın naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadıköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, Edremit Oto Sanayisi esnafı, Off Road Kulübü üyeleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Off road camiasında sevilen ve birçok etkinliğe öncülük eden Onur Yavaş'ın vefatı, dostları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Yavaş'ın cenazesinde duygusal anlar yaşanırken, sevenleri onun hatırasını yaşatacaklarını ifade ettiler. Onur Yavaş, daha önce de Kazdağları'nda içinde bulunduğu off road aracının uçuruma yuvarlanması sonucu engelli kalmış ama bu merakından vazgeçmemişti. - BALIKESİR