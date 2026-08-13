Balıkesir Edremit’te yangın: Alevler yerleşim alanlarına yaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Edremit’te yangın: Alevler yerleşim alanlarına yaklaştı

Balıkesir Edremit’te yangın: Alevler yerleşim alanlarına yaklaştı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde Kazdağları eteklerindeki zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi; söndürme çalışmaları sürüyor.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde, Kazdağları eteklerinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Saat 14.00 sıralarında başlayan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Bölgede poyrazın hızının zaman zaman saatte 65-70 kilometreye ulaştığı belirtilirken, yangından yükselen yoğun siyah duman Edremit Körfezi'nin birçok noktasından görüldü. Evleri yangın bölgesine yakın vatandaşlar da endişeli anlar yaşadı.

Yangına ilk etapta 2 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 uçak, 1 helikopter ve 45 personelle müdahale edildi. Bölgeye destek amacıyla ayrıca 9 uçak, 6 helikopter, 11 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: ANKA

Balıkesir, 3. Sayfa, Kaz Dağı, İtfaiye, Kadıköy, Edremit, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Edremit’te yangın: Alevler yerleşim alanlarına yaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat Kilosu 15 bin liradan satılıyor 600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor
Çerkezköy’de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çerkezköy'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Koyun sürüsüne otomobil çarptı Çok sayıda hayvan telef oldu Koyun sürüsüne otomobil çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım DEM Parti ve Yeni Parti’nin istediği oluyor Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
Öcalan’ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

23:45
Gaziantep’te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi
Gaziantep'te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi?
22:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
21:56
CHP Milletvekili Yazgan’ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
21:53
Kara Kartal pençeyi vurdu Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Play Off Turu’na yükseldi
Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off Turu’na yükseldi
21:49
“15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı“ iddiası Davaya bakanlık da müdahil olacak
"15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı" iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak
21:18
Mansur Yavaş İYİ Parti’ye mi geçiyor Açıklamalar peş peşe geldi
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 03:21:18. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Edremit’te yangın: Alevler yerleşim alanlarına yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.