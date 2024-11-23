Kazdağları'nda Yılın İlk Karı Yağdı - Son Dakika
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Kazdağları'nda Yılın İlk Karı Yağdı

Kazdağları\'nda Yılın İlk Karı Yağdı

Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında yer alan Kazdağları'nda ilk kar yağışı gerçekleşti. Soğuk hava ve lodos fırtınası etkisiyle kar yağışı bölgede yoğunlaşırken, sıcaklıklar 10 derece düştü. Yol güvenliği için sürücülerden tedbirli olmaları istendi.

23.11.2024 18:33  Güncelleme: 18:47
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Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit İlçesi arasında kalan Kazdağları'nda yılın ilk karı yağdı.

İki gündür Kuzey Ege'de etkili olan lodos fırtınası sonrası Balkanlar üzerinde gelen soğuk havanın etkisiyle Kazdağları'nda öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım Beldesi yükseklerinde kar yağışı etkili oldu. Kazdğaları'nda bin metrenin üzerindeki yüksekliklerde yoğun kar yağışı görüldü. Bölgede sıcaklıklarda 10 derece düştü. Balıkesir'in Edremit ilesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçelerini bağlayan karayolunda ise Hanlar ve Kapanca geçitleri arasında kar yağışı etkili oluyor. Edremit Belediyesi'ne ait ekipler yolun gece saatlerinde kar yağışı nedeniyle açık kalması için bölgeye sevk edildi. Yetkililer gece saatlerinde bu yolu kullanacak sürücülerin çeki halatı, zincir bulundurmalarını ve buzlanmaya karşı hazırlıklı olmalarını istediler. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kazdağları'nda Yılın İlk Karı Yağdı - Son Dakika

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