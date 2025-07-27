Kazıkbeli Yaylası'nda Geleneksel Şenlik - Son Dakika
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Kazıkbeli Yaylası'nda Geleneksel Şenlik

Kazıkbeli Yaylası\'nda Geleneksel Şenlik
27.07.2025 18:06
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Gümüşhane'de Kazıkbeli Yaylası'nda geleneksel otçu göçü şenliği yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Kazıkbeli Yaylası'nda geleneksel otçu göçü şenliği gerçekleştirildi.

Deniz seviyesinden 2 bin 350 metre yükseklikteki Kazıkbeli Yaylası'nda yapılan şenliğe Karadeniz'in dört bir yanından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda sanatçının sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar kemençe eşliğinde kurulan horon halkalarında buluştu. Gün boyu devam eden şenlikte yaylaya çadır kuran vatandaşlar hem piknik yaparak doğanın tadını çıkardı hem de Karadeniz kültürünün vazgeçilmezi olan horon ve türkülerle doyasıya eğlendi. Söğüteli köyü sınırlarında yer alan ve çevre yaylaların merkezi konumunda bulunan Kazıkbeli Yaylası, horonlar, türküler ve Karadeniz ezgileriyle şenlendi.

"Bu cennet doğamıza sahip çıkalım"

Yayla şenliğinde konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Yaklaşık bin yıldır bu topraklarda yaşayan atalarımız dağlarıyla, ovalarıyla, tepeleriyle, yaylalarıyla bu yurdu bizlere emanet etti. Atalarımız Anadolu'ya ayak bastığından beri özellikle rahat yaşayabilecekleri, kendilerini rahat hissedebilecekleri toprakları tercih ettiler. İşte bu yaylalar da o toprakların birer parçası. Burada hayvancılık yapan, geçimini sağlayan dedelerimiz buralara emek verdiler, alın teri döktüler ve bugüne getirip bizlere emanet ettiler. Bu cennet doğamız Karadeniz insanının neşesi, nefesi, her şeyi. Bu cennet doğamıza lütfen sahip çıkalım. Doğamızı tahrip etmeyelim, çünkü bugün karşılaştığımız orman yangınlarını hepiniz biliyorsunuz. Ülkemiz 1 ayı aşkın süredir yoğun yangınlarla mücadele ediyor, hala devam eden yangınlar var. Bunların hemen hemen hepsi insan kabahatinden kaynaklanıyor. Bu yüzden özellikle ormanlık bölgelere yakın yerlerde ateş yakmayalım ne amaçla olursa olsun" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kazıkbeli Yaylası'nda Geleneksel Şenlik - Son Dakika

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