Kazım Karabekir Paşa Karaman\'da anıldı

Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 78. yılında ismini taşıyan Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde düzenle törenle anıldı.

Kazım Karabekir Paşa Anıtı önünde düzenlenen törene, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Kazımkarabekir Kaymakamı Mücahit Zıvlak ile daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gazileriler katıldı. Vali Hayrettin Çiçek ve Kazım Karabekir Paşa'nın ailesi anıta çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı Kazım Karabekir Paşa Müzesi ve Kültür Merkezi'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi. - KARAMAN