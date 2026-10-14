Kazım Yılmaz, seçim sonrası Çarşamba Ticaret Borsası personeliyle vedalaştı - Son Dakika
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Kazım Yılmaz, seçim sonrası Çarşamba Ticaret Borsası personeliyle vedalaştı

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Kazım Yılmaz, seçim sonrası Çarşamba Ticaret Borsası personeliyle vedalaştı
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Samsun Çarşamba Ticaret Borsası'nda dört dönem yönetim kurulu başkanlığı yapan Kazım Yılmaz, seçim sürecinin ardından borsa personeliyle veda yemeğinde bir araya geldi. Yılmaz, uzun yıllar birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına emekleri, katkıları ve destekleri için teşekkür etti.

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası'nda dört dönem yönetim kurulu başkanlığı yapan Kazım Yılmaz, seçim sürecinin ardından borsa personeliyle veda yemeğinde buluşarak çalışma arkadaşlarına emekleri ve destekleri için teşekkür etti.

Çarşamba Ticaret Borsası'nda 1991 yılından bu yana çeşitli yönetim organlarında görev alan ve 2009 yılından itibaren dört dönem yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Kazım Yılmaz, seçim sürecinin ardından borsa personeliyle veda yemeğinde bir araya geldi. Borsa bünyesinde görev yapan personelin katılımıyla gerçekleştirilen yemekte Yılmaz, uzun yıllar birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarıyla vedalaşarak görev süresi boyunca paylaşılan emek ve anıları yad etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, kurum çatısı altında yıllar boyunca sürdürülen çalışmaların ve kurulan çalışma arkadaşlıklarının önemi vurgulandı. Görev süresi boyunca Çarşamba Ticaret Borsası'nın çalışmalarına katkı sunan Kazım Yılmaz, birlikte görev yaptığı tüm çalışma arkadaşlarına emekleri, katkıları ve yıllar boyunca gösterdikleri destek için teşekkür etti. Yılmaz, "Birlikte görev yaptığımız tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri, katkıları ve yıllar boyunca gösterdikleri destek için teşekkür ediyor, her birine çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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