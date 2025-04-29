KBÜ\'de dezenformasyonla mücadele çalıştayı düzenlendi

Karabük Üniversitesinde düzenlenen çalıştayda hukuki, psikolojik ve siyasi açılardan dezenformasyonun topluma etkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) iş birliğinde UNİDES projesi çerçevesinde Dezenformasyonun Kavramsal, Siyasi, Psikolojik ve Hukuki Boyutları" başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte;alanında uzman akademisyen, gazeteci ve kamu kurumu temsilcileri bir araya gelerek dezenformasyonun hukuksal, psikolojik ve yakın siyasi tarihteki etkileri hakkında bilgi verdiler.

Dezenformasyonla Mücadele Kulübü tarafından organize edilen çalıştayda, bilgi kirliliğiyle mücadele konusunda farklı perspektiflerden değerlendirmeler yapıldı. Toplumu etkisi altına alan dezenformasyonun yalnızca bir bilgi sorunu olmadığı; hukuki, psikolojik ve siyasi boyutlarıyla toplumları derinden etkileyen çok katmanlı bir tehdit unsuru olduğu vurgulandı.

Çalıştayın açılışında konuşan Dezenformasyonla Mücadele Kulübü Başkanı Gülbahar Özyeşil, kulüp olarak bu alanda toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, etkinliğe katkı sağlayan tüm akademisyenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Çalıştaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden iletişim uzmanlarıİhsan Çetin,Merve Ceyhan veOnur Özer ile İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem de katıldı.

Program sonunda konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür edilerek plakettakdim edildi. - KARABÜK