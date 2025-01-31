KBÜ'de Lisansüstü Eğitimde Dijital Dönüşüm: LEOS - Son Dakika
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KBÜ'de Lisansüstü Eğitimde Dijital Dönüşüm: LEOS

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Karabük Üniversitesi, lisansüstü eğitimde LEOS sistemini hayata geçirerek süreçleri otomatize etti.

31.01.2025 20:39
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KBÜ'nün lisansüstü eğitimdeki dijital devrimi 'LEOS' kullanıma sunuldu

KARABÜK - Karabük Üniversitesinin, lisansüstü eğitimde dijitalleşme hedefiyle hayata geçirdiği "LEOS" üç pilot ana bilim dalında kullanıma sunuldu.

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Otomasyon Sistemi ile akademik ve idari süreçleri hızlandırarak daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Sistem, 27 Ocak itibarıyla 800 öğrenci, 200 kurum içi akademisyen, 43 kurum dışı akademisyen ve enstitü yöneticileri tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı.

LEOS, canlı performansa geçiş yaptığı ilk andan itibaren tüm işlemleri yönetmeliklere uygunluk açısından otomatik kontrol etme kabiliyeti ile dikkat çekti. Kullanıcıların geri bildirimleri sistemin kolay öğrenilebilir ve kullanıcı dostu bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyarken, bu sayede sistem hızla benimsendi.

LEOS ile birlikte enstitüdeki yönetim kurulu yazışmalarında kağıt dönemi sona erdi. Artık yönetim kurulu kararları otomatik olarak sistemde oluşturuluyor ve süreç, diğer yazışmalar için farklı programlara ihtiyaç duyulmadan doğrudan LEOS üzerinden tamamlanıyor. Bu yenilik, yalnızca bürokratik yükü hafifletmekle kalmıyor, aynı zamanda hızlı ve hatasız işleyişi mümkün hale getiriyor.

Pilot uygulamada alınan olumlu geri dönüşlerle birlikte, sistemin diğer ana bilim dallarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan, sistemin başarıyla çalıştığını vurgulayarak, "Üç pilot ana bilim dalımızdaki tüm işlemler LEOS üzerinden yürütülüyor ve süreç tamamen otomatize edildi" dedi.

Doç. Dr. Zeynep Özcan, LEOS'un Türkiye'deki tüm enstitüler için büyük bir dijital altyapı sunduğunu belirterek şöyle devam etti: "LEOS, sadece Karabük Üniversitesi için değil, tüm Türkiye'deki enstitülerin işleyişini kolaylaştıracak devrim niteliğinde bir sistem. Bu kadar özel bir yazılımın Karabük Üniversitesinde kurgulanmış ve üretilmiş olması bizim için gerçekten gurur verici."

Bu dijital dönüşümde Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın desteğinin büyük olduğunu vurgulayan Özcan, "Bize inandı, destek verdi, tüm enstitü personeli adına kendisine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KBÜ'de Lisansüstü Eğitimde Dijital Dönüşüm: LEOS - Son Dakika

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