Kdz. Ereğli Belediyesi Atık Su Sistemi\'ni SAİS ile yeniledi

Kdz. Ereğli Belediyesi, ön arıtma sonrası Derin Deniz Deşarjı ile sonlandırılan kentin Atık Su Sistemi'ni yeni bir yatırım yaparak SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) ile yeniledi. Böylece deşarj edilen suyun çevre ve deniz kirliliği ölçümleri sürekli hale getirildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, kentin atıksu sistemine yeni bir yatırım yaparak bakanlığın yönetmeliklerine göre SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) ile yeniledi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, Kırmacı Mahallesi'nde bulunan Deniz Deşarj Sistemi'ne entegre çalışmalarının yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"İlçemiz Atıksu Sistemi, Ön Arıtma sonrası Derin Deniz Deşarjı ile sonlandırılmaktadır. Deniz Deşarj Sistemi, Çevre İzni Yenileme kapsamında gerekli müracaatlar yapılmış olup Bakanlıktan Ön İzin alınmıştır. Nihai iznin alınması amacıyla, tesiste yönetmelikler kapsamında istenen yenilemeler belediyemiz tarafından yapılmaktadır.

Bu kapsamda yeni yönetmeliklere göre SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) yapılması ihalesi gerçekleştirilmiş olup, 1.099.800 TL bedelle yüklenici firmada kalmış ve sözleşme akabinde montaj işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bu sistemle birlikte deşarj edilen suyumuz sürekli kontrol halinde olmaya devam edecektir. Hem çevre kirliliği hem de deniz kirliliği kontrolü kapsamında önemli bir hizmet yenilenmiş olacaktır."