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Kdz. Ereğli Belediyesi Bozhane Limanı'nda Deniz Kirliliği Tatbikatı düzenledi - Son Dakika
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Kdz. Ereğli Belediyesi Bozhane Limanı'nda Deniz Kirliliği Tatbikatı düzenledi

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin işlettiği Bozhane Limanı'nda yüklenici firma ile birlikte Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, deniz kirliliğine müdahale edildi ve başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Bozhane Limanı\'nda Deniz Kirliliği Tatbikatı düzenledi
22.12.2023 - 16:19,
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Kdz. Ereğli Belediyesi'nin işlettiği Bozhane Limanı'nda yüklenici firma ile birlikte Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı yapıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin işlettiği Bozhane Limanı'nda yüklenici Mare Deniz Temizlik firması görevlileriyle birlikte Deniz Kazalarında Acil Müdahale Organizasyonu (AMO) planı kapsamında bu yıl ikinci kez Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı yapıldı.Bozhane limanı içinde yapılan tatbikata Kdz. Ereğli Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Rasim Özdemir, İtfaiye Amirleri Burak Demirören ve Mehmet Ali Demirkol, belediye görevlileri ile limanda görevli teknik ve yüklenici firma görevlileri katıldı.

Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı gereği, liman içinde oluşan deniz kirliliğine müdahale edildi. Eğitim ve Tatbikat Koordinatörü Çevre Yüksek Mühendisi Mehtap Akbaş tarafından personele kullanılacak malzemeler tanıtıldı, teknik bilgiler aktarıldı, tatbikat başarılı şekilde sonuçlandırıldı. İşletme ve İştirakler Müdürü Rasim Özdemir, tatbikata katılan tüm personele ve yüklenici firma yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kdz. Ereğli Belediyesi Bozhane Limanı'nda Deniz Kirliliği Tatbikatı düzenledi - Son Dakika
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