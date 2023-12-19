 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kdz. Ereğli Belediyesi Kent Müzesi'nde Karagöz ve Hacivat Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Kdz. Ereğli Belediyesi Kent Müzesi'nde Karagöz ve Hacivat Gösterisi

Kdz. Ereğli Belediyesi Kent Müzesi, hafta sonu düzenlediği etkinlikte çocuklarla Karagöz ve Hacivat'ı buluşturdu. Gösteriye yoğun ilgi gösteren çocuklar mutlu ayrılırken, aileler de müzeyi gezip Ereğli'nin kültürel değerlerini keşfetme fırsatı buldu.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kent Müzesi\'nde Karagöz ve Hacivat Gösterisi
19.12.2023 - 11:49,
Abone Ol

Kdz. Ereğli Belediyesi Kent Müzesi, hafta sonu etkinliğinde Türk Tiyatrosu'nda 'Gölge Oyunu' olarak da bilinen Karagöz ve Hacivat'ı çocuklarla buluşturdu. Yoğun ilgi dolayısıyla iki seans olarak gerçekleştirilen gösteriyi merakla izleyen çocuklar, etkinlikten mutlulukla ayrıldı, aileler de müzeyi gezme imkanı buldu.

Akarca Mahallesi, Ressam Osman Zeki Oral Sokak'ta bulunan ve 2014 yılından bu yana yerli ve yabancı birçok ziyaretçi ağırlayan Kdz. Ereğli Belediyesi Kent Müzesi, hafta sonu gerçekleşen etkinlikte ülke kültürünün vazgeçilmez değerlerinden olan Karagöz-Hacivat'ı çocuklarla buluşturdu.

Kdz.Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Hayali Ümit Efe eşliğinde sahnelenen Karagöz Gösterisi sonunda çocuklar merak ettikleri soruları sorma imkanı bulurken, Karagöz ve Hacivat ile bol bol fotoğraf çektiler, etkinlikten mutlu ayrıldılar.

Gösteri sırasında aileler de Karadeniz Ereğli ile ilgili geçmişten bugüne ulaşan bir çok obje, araç-gereç, çeşitli eşya ve eserin yanında Ereğli'nin doğal, tarihsel ve kültürel değerleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı Kdz.Ereğli Belediyesi Kent Müzesi'ni gezme fırsatı buldular.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Ereğli Belediyesi, Ereğli, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kdz. Ereğli Belediyesi Kent Müzesi'nde Karagöz ve Hacivat Gösterisi - Son Dakika


11:50
İsmail Kartal planını yaptı! Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok İsmail Kartal planını yaptı! Edin Dzeko, Kayserispor maçında yok
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan deprem çıkışı: Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan deprem çıkışı: Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:55
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış

Son Dakika
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan deprem çıkışı: Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:55 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuğun sorusu Çakıcı'ya zor anlar yaşattı: Amca tabancan var mı?
10:44 Boş sanılan tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurup öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 12:00:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kdz. Ereğli Belediyesi Kent Müzesi'nde Karagöz ve Hacivat Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement