Kdz. Ereğli Belediyesi Kent Müzesi\'nde Karagöz ve Hacivat Gösterisi

Kdz. Ereğli Belediyesi Kent Müzesi, hafta sonu etkinliğinde Türk Tiyatrosu'nda 'Gölge Oyunu' olarak da bilinen Karagöz ve Hacivat'ı çocuklarla buluşturdu. Yoğun ilgi dolayısıyla iki seans olarak gerçekleştirilen gösteriyi merakla izleyen çocuklar, etkinlikten mutlulukla ayrıldı, aileler de müzeyi gezme imkanı buldu.

Akarca Mahallesi, Ressam Osman Zeki Oral Sokak'ta bulunan ve 2014 yılından bu yana yerli ve yabancı birçok ziyaretçi ağırlayan Kdz. Ereğli Belediyesi Kent Müzesi, hafta sonu gerçekleşen etkinlikte ülke kültürünün vazgeçilmez değerlerinden olan Karagöz-Hacivat'ı çocuklarla buluşturdu.

Kdz.Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Hayali Ümit Efe eşliğinde sahnelenen Karagöz Gösterisi sonunda çocuklar merak ettikleri soruları sorma imkanı bulurken, Karagöz ve Hacivat ile bol bol fotoğraf çektiler, etkinlikten mutlu ayrıldılar.

Gösteri sırasında aileler de Karadeniz Ereğli ile ilgili geçmişten bugüne ulaşan bir çok obje, araç-gereç, çeşitli eşya ve eserin yanında Ereğli'nin doğal, tarihsel ve kültürel değerleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı Kdz.Ereğli Belediyesi Kent Müzesi'ni gezme fırsatı buldular.