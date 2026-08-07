Kdz.Ereğli\'de Afet Planları Eğitimi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Sağılık Hizmetleri başkanlığına bağlı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Koordinasyonunda Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Eğitim salonunda kamu, üniversite ve özel hastanelerin yetkili idarecilerinin katıldığı Hastane Afet Planları Uygulayıcı ( HAP) eğitimi düzenlendi.

Kdz.Ereğli Devlet Hastanesi Eğitim salonunda düzenlenen eğitimde İl genelindeki hastanelerin olası afet durumlarında nasıl bir reaksiyon vereceği, tahliye planlarının nasıl uygulanacağı, alternatif toplanma, barınma ve lojistik gibi durumlarda nasıl hareket edeceği konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi.

Üç gün süren eğitimler sonrasında katılımcı kurum yetkililerine düzenlenen törenle katılım sertifikaları verildi.