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Kdz. Ereğli'de Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kdz. Ereğli'de Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ömerli Mahallesi'nde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında su deposu ve kanalizasyon hatları yapımı gerçekleştiriliyor.

Kdz. Ereğli\'de Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor
17.01.2024 - 12:14,
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Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda çalışmalarına Ömerli Mahallesi'nde devam ediyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, Ömerli Mahallesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"İlçemize bağlı Ömerli Mahallesinde yapımına başladığımız 100m3 kapasitesinde betonarme su deposu ve terfi odası çalışmaları 2023 yılında tamamlanmıştır. Depoyu hizmete almak amacı ile başlattığımız çalışmalara yaşanan sel felaketi sonrası ara verilmek durumunda kalınmıştı. Ocak 2024 itibari ile çalışmalarımıza tekrar başlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda; mevcut kanalizasyon hatlarının depoya getirilebilmesi amacı ile 350 metre uzunluğunda 300mm çapında ve 200 metre uzunluğunda 200mm çapında koruge kanalizasyon hatlarının yapımı devam etmektedir. Ana hattın yaklaşık 300 metrelik kısmı tamamlanmış bulunmaktadır. Ayrıca depodan, terfi pompaları ile basılacak suyun en uygun bacaya dökülmesi amacı ile 400 metre uzunluğunda 200 mm çapında polietilen terfi hattı çalışmaları da aynı proje kapsamındadır. Çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi için ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
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