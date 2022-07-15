Kdz. Ereğli Kızılay'dan Kurban bağışı rekoru

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi Türkiye genelindeki ilçe şubeleri arasında yüzde 373,3 Kurban bağışı oranı ile birinci oldu.

Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Başkanı Kürşat Yağız, bu yıl Kurban bağışında hedeflenen rakamın çok üstüne çıktıklarını ve Türkiye genelinde ilçe şubeleri arasında birinci olduklarını belirterek, tüm bağışçılara teşekkür etti. Başkan Yağız konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Karadeniz Ereğli Türk Kızılay Şubesi olarak Kurban bağışı hedefinde Türkiye genelinde ki ilçe şubelerimiz arasında yüzde 373,3'lük oran ile birinci olduk. Başta Kurban bağışında bulunan hayırseverler olmak üzere tüm Ereğli halkına Kızılay'ımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kdz. Ereğli Kızılay Derneği olarak hedefimiz ilçemizde daha güzel işlere imza atmak, kalıcı eserler yapmak. Bunun içinde tüm ekibimizle canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben elde ettiğimiz başarıda emeği geçen tüm halkımız başta olmak üzere, bağışçılarımıza, yönetim kurulu, gençlik ve kadın kolları ile tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK