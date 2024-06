Keçiören Belediye Başkanı Bağlum Kurban Pazarı'nı ziyaret etti

Yerel

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, bu yıl baştan aşağı yenilenen Bağlum Kurban Pazarı'nı ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyerek vatandaşla sohbet eden Özarslan, "Keçiörenli hemşehrilerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Gelecek yıl inşallah üstü kapalı modern kurban satış alanını yapacağız" dedi.

Tuvaletinden duş alanına, mescitten veteriner noktasına her detayın düşünüldüğü pazarda kurban satıcıları ve vatandaş Başkan Özarslan'a teşekkür etti.

Bayram boyunca herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm ekiplere gerekli uyarıları yapan Özarslan, "Halka hizmet belediyeciliği anlayışıyla hizmetkar olmaya geldik. 2 ay gibi kısa sürede kurban satış pazarımızı yeniledik. Musluklarla her çadırın başına su getirdik. Daha önce çamur olan bu alanı asfaltladık. Kötü koku oluşumunun önüne geçtik. 24 saat sıcak su imkanı var şu an. Her sabah ücretsiz çorba ikramı yapıyoruz. Pazar yeri günlük yıkanıyor, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için rutin aralıklarla ilaçlama yapıyoruz. Gelecek yıl da inşallah yanında yatakhanesi bulunan kapalı kurban satış alanımızı yapacağız" diye konuştu.

Pazarlığa arabuluculuk etti

Çadırları tek tek gezen Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür eden esnaf, 30 yıldır ilk kez kendilerini rahat ettiren bir hizmetle karşılaştıklarını dile getirdi. Arabuluculuk da yapan Özarslan, vatandaş ile esnafın fiyat konusunda anlaşmalarını sağladı. - ANKARA