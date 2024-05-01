Keçiören Belediye Başkanı sel ve taşkın bölgelerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Keçiören Belediye Başkanı sel ve taşkın bölgelerinde incelemelerde bulundu

Keçiören Belediye Başkanı sel ve taşkın bölgelerinde incelemelerde bulundu

Başkentte etkili olan sağanak yağış sonrası Keçiören'in birçok noktasında yaşanan sel ve taşkınlarda hasar gören yerlerde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan incelemelerde bulundu.

01.05.2024 13:54  Güncelleme: 13:59
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Başkentte etkili olan sağanak yağış sonrası Keçiören'in birçok noktasında yaşanan sel ve taşkınlarda hasar gören yerlerde Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan incelemelerde bulundu.

Dün akşam saatlerinde Ankara genelinde etkili olan sağanak yağış, Keçiören'in belli noktalarında sel ve taşkına neden olurken Keçiören Belediye Başkanı Özarslan sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi. Şiddetli yağışın başlamasıyla kurulan koordinasyon merkezine başkanlık eden ve sabah saatlerine kadar yağıştan olumsuz etkilenen vatandaşların evlerine giden Ösarslan, "Belediye olarak her zaman yanınızdayız. Gerekli incelemeler yapılacak ve elimizden gelen desteği sağlayacağız" dedi.

Hasar tespit çalışması yapıldı

Meteorolojik uyarı sonrası teyakkuza geçirilen Keçiören Belediyesi ekipleri sağanak yağışın etkili olmasıyla birlikte sel ve taşkın noktalarına ulaşarak müdahalelerde bulundu. Çalışmaları sahada takip eden Başkan Özarslan vatandaşların yanında yer alarak gerekli desteğin verileceğini söyledi. Özarslan ve beraberindeki yetkililer sel ve taşkının yaşandığı noktaları da tek tek gezerek hasar tespit çalışmasında bulundular.

"İvedilikle müdahale ettik"

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte açıklama yapan Özarslan, "Keçiören sokaklarında tüm ekiplerimizle birlikte mücadele ettik. Bütün müdahaleleri ivedilikle gerçekleştirdik. Mevcut durumu rehabilite etmek için sahada olmayı sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören Belediye Başkanı sel ve taşkın bölgelerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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