Keçiören Belediyesi, Bağlum'daki kurban satış alanını genişletti ve asfalt serdi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi, Bağlum'daki kurban satış alanını genişletti ve asfalt serdi

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Bağlum bölgesindeki kurban satış alanını genişlettiğini ve ulaşım güzergahlarına asfalt serdiklerini açıkladı. Yenilenen kurban satış alanı, esnaftan ve vatandaştan tam not aldı.

06.06.2024 11:22
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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bağlum bölgemizde bulunan kurban satış alanımızı genişlettik ve ulaşım güzergahlarına asfalt serdik" dedi.

Keçiören Belediyesi'nin baştan aşağı yenilediği kurban satış alanı hem esnaftan hem de vatandaştan tam not aldı. Daha önce toprak üzerine kurulan kurban satış çadırları bu yıl esnafın zorluk yaşamaması için düzenlenerek, betonlanmış alana kuruldu. Çadırlar arası gezintinin yapıldığı yol ise alışveriş yapacak vatandaşın rahat hareket etmesi için genişletilerek asfaltlandı ve kaldırımları yapıldı. Yurdun farklı şehirlerinden gelen besicilerin su ihtiyaçlarını karşılamak üzere her çadırın önüne musluk yerleştirilirken, içinde market ve lokanta bulunan alanlar da hizmet vermeye başladı. Tuvalet ve 24 saat sıcak su imkanı sunan duş kabinlerinin konulduğu kurban pazarında esnaf rahat bir nefes aldı. Her sabah ücretsiz çorba ikramının yapıldığı pazarda otopark, ücretsiz canlı hayvan kantarı, mescit, veteriner hekim, sağlık, temizlik ve zabıta ekipleri de görev yapıyor. Günlük ilaçlanan pazar alanı hem süpürülüp hem de tazyikli suyla yıkanıyor.

İlk olarak kurban satış alanına ulaşım sorununu çözdüklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bağlum bölgemizde bulunan kurban satış alanımızı genişlettik ve ulaşım güzergahlarına asfalt serdik. Temiz su altyapısını kurarak besicilerimize suyu ulaştırdık. Tek amacımız vatandaşlarımızın temiz, hijyenik, sıkıntısız, dini vecibelere uygun bir şekilde Kurban Bayramı geçirmesi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi, Bağlum'daki kurban satış alanını genişletti ve asfalt serdi - Son Dakika

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