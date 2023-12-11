Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi\'nde 11 branşta ücretsiz eğitimler veriliyor

Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) çocuklara ve gençlere yönelik 11 branşta eğitimler verilmeye devam ediyor.

Öğrenciler ÇEM'de görevli alanında uzman eğitmenler eşliğinde oyun, robotik kodlama, savunma sporları, satranç, jimnastik, İngilizce, hızlı okuma, drama, resim, tasarım ve zeka oyunları alanlarında bilimsel, sanatsal ve sportif aktivitelere ücretsiz katılma imkanı buluyor.

Ana sınıfı öğrencilerinden başlayarak 8'inci sınıf öğrencilerine varıncaya kadar eğitimlerin verildiği ÇEM yoğun ilgi görürken, öğrenci velileri de yaş kategorilerine göre verilen ücretsiz eğitimden oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar.

"ÇEM'de, çiçek ve meleklerimiz için beceri ve yetenek odaklı atölye çalışmaları yürütüyoruz"

Çocukları ve gençleri geleceğe hazırlama noktasında ÇEM'in önemli bir eğitim kurumu olduğunu dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "ÇEM'de, çiçek ve meleklerimiz için beceri ve yetenek odaklı atölye çalışmaları yürütüyoruz. Ailelerimizin ve bizlerin göz bebeği olan yavrularımıza parlak bir gelecek sunmak ve onları ilgi duydukları alanlarda eğitmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İnşallah buradan aldıkları eğitimler öğrencilerimizin hem okul başarılarını artıracak hem de sosyal yaşamlarında her birinin ufkunu genişletecek" dedi. - ANKARA