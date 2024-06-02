Keçiören Belediyesi İhaleleri Canlı Yayınlayacak - Son Dakika
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Yerel

Keçiören Belediyesi İhaleleri Canlı Yayınlayacak

Keçiören Belediyesi İhaleleri Canlı Yayınlayacak

Keçiören Belediyesi, şeffaflık ilkesi gereği tüm ihalelerini canlı yayınlayacağını duyurdu. Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, vatandaşların ihaleleri sosyal medya üzerinden takip edebileceğini belirtti.

02.06.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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Keçiören'de canlı yayında ihale dönemi başladı. Belediye ihaleleri canlı yayınlanacak.

Keçiören Belediyesi şeffaflık ilkesi gereği bir ilke imza attı. Alınan kararla belediyenin bütün ihaleleri canlı yayınlanacak. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası göreve başlayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla bundan sonra belediyemizin tüm ihalelerini canlı yayınlayacağız. Vatandaşlarımız sosyal medya platformları üzerinden ihalelerin tamamını takip edebilecek" dedi.

Önceliğimiz şeffaf yönetim

Keçiören Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Gıda Ürünü Alım İhalesi canlı olarak yayınlandı. Canlı yayında yapılan ilk ihalede firmaların sundukları teklifler değerlendirilip ihalenin birinci oturumu tamamlandı. Belediye olarak yapacakları mal ve hizmet alım ihalelerinin canlı yayınlanacağını kaydeden Başkan Özarslan, "İhalelerimizi halkın gözü önünde ve erişilebilir bir şekilde yapacağız. Bu sayede ihale süreçleri, tüm vatandaşlar tarafından izlenebilir hale gelecek. Bizim yaptığımız bu uygulama örnek bir uygulamadır. Kamuoyu, belediyemizin ne tür bir yönetim anlayışını benimsediğini ve kaynakları nasıl kullandığını görebilecek" diye konuştu.

Uygulama vatandaştan tam not aldı

Keçiören Belediyesi'nin canlı yayınladığı ihale çok fazla izlenme alırken, uygulama vatandaşlardan tam not aldı. Yerel yönetimlerde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılması yolunda önemli bir adım atıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi İhaleleri Canlı Yayınlayacak - Son Dakika

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