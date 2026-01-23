Keçiören Belediyesi'nden personele ilk yardım eğitimi - Son Dakika
Yerel

Keçiören Belediyesi'nden personele ilk yardım eğitimi

Keçiören Belediyesi\'nden personele ilk yardım eğitimi
23.01.2026 10:36  Güncelleme: 10:41
Keçiören Belediyesi, Sağlık Bakanlığı iş birliği ile personeline yönelik iki gün süren ilk yardım eğitimi düzenledi. Eğitimde teorik bilgiler verilirken, uygulamalı olarak hayat kurtarıcı müdahaleler öğretildi.

Keçiören Belediyesi, personele yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi.

Keçiören Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı iş birliğinde belediye personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitim hem temel ilk yardım bilgisi ve farkındalığının kazandırılması hem de acil durumlarda doğru müdahaleyle hayat kurtarmaya katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda iki gün süren eğitimde Melike Alagöz Çoban ve Ersin Kuşçu tarafından katılımcılara teorik bilgiler aktarılarak, ilk yardım müdahaleleri uygulamalı olarak yaptırıldı.

İlk yardımda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekildi

Eğitimde genel ilk yardım bilgileri, vücut sistemleri, soluk borusuna yabancı cisim kaçması, kanamalarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım ile yanık, sıcak ve soğuk acillerinde ilk yardım konu başlıkları detaylı şekilde ele alındı. Özellikle kaza anında rentek manevrası uygulamalı olarak ele alınarak, doğru ve zamanında müdahalenin hayat kurtarıcı olduğu vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Yerel Yönetim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi'nden personele ilk yardım eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden personele ilk yardım eğitimi - Son Dakika
