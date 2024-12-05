Keçiören Belediyesi'nden C Vitamini Şenliği ile Sağlıklı Yaşam Vurgusu - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nden C Vitamini Şenliği ile Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Keçiören Belediyesi\'nden C Vitamini Şenliği ile Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen C Vitamini Şenliği ile çocuklara sağlıklı beslenmenin önemi eğlenceli etkinliklerle anlatıldı. Öğrenciler portakal suyu sıkarak keyifli anlar yaşarken, sağlıklı yaşam bilinci aşılanmaya çalışıldı.

05.12.2024 12:08  Güncelleme: 12:11
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Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) sağlıklı yaşam için beslenmenin önemine vurgu yapılarak, C Vitamini Şenliği düzenlendi.

Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde okul öncesi öğrencilerine yönelik C Vitamini Şenliği düzenlendi. Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bulunan ÇEM'de sağlıklı yaşam bilincinin çocuk yaşta kavranması ve çocukların motor kas gelişimlerinin desteklenmesi için düzenlenen etkinlikte öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. Minikler kendi elleriyle sıktıkları portakal suyunu da afiyetle içerken, öğretmenleri onlara C vitamini ve diğer sağlıklı besinlerin önemini anlattı.

Sağlıklı yaşam bilincini eğlenceli etkinliklerle çocuklara erken yaşta aşılamanın önemli olduğunu kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için nelere dikkat etmeleri gerektiğini küçük yaştan başlayarak anlatmamız gerekiyor. Böylece kendine öz saygısı olan, sağlığını korumak için özen gösteren, kötü alışkanlıklardan uzak duran bir neslin inşasını da sağlamış oluyoruz. Belediyemizin eğitim kurumlarında özellikle bu hususa önemle dikkat çekiyor, eğlenceli ve eğitici etkinliklerle yarınlarımızın sağlığını şimdiden koruyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi'nden C Vitamini Şenliği ile Sağlıklı Yaşam Vurgusu - Son Dakika

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