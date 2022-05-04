Keçiören Belediyesi'nden huzurevine bayram ziyareti - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nden huzurevine bayram ziyareti

04.05.2022 00:57
Keçiören Belediyesi'nden huzurevine bayram ziyareti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, huzurevindeki yaşlılara bayram ziyaretinde bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, huzurevindeki yaşlılara bayram ziyaretinde bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Belediyenin bünyesinde bulunan yaşlı bakım evinde yaşlıları ziyaret etti. Bayram ziyareti çerçevesinde yaşlılara çeşitli ikramlarda bulunularak, mini konserlerle müzikli bir bayram etkinliği düzenlendi.

Belediye bünyesine bağlı olan huzurevinde bir sevgi ikliminin hakim olduğunu söyleyen Başkan Altınok, "Burası belediyemize ait bir huzurevi. Bayramlar müstesnadır. Biz böyle bir huzurevine sahip olduğumuz için şanslıyız. Burada bir sürü annemiz babamız var. Onları ihmal etmiyoruz. Bizi bu günlere getiren onların saçlarındaki aklar, ellerindeki nasırlardır. Onların duası ve rızası bizim için çok önemli. Onlarla bayramlaştık. Bayramlar uzaklaşmak, kapıyı kilitlemek değil kapıları açıp safları sıklaştırmak demektir. Bu değerlerimizi yaşatırsak, mutlu ve huzurlu bir toplum oluruz. Huzur evlerinde en çok ihtiyaç duyulan şey sevgidir. Onların sevgiye ve ilgiye ihtiyacı var. Dolaysıyla burada bir sevgi iklimi hakim" diye konuştu. - ANKARA

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Turgut Altınok, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi'nden huzurevine bayram ziyareti - Son Dakika


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