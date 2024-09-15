Keçiören Belediyesi'nden Mevlid Kandili Kutlaması - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nden Mevlid Kandili Kutlaması

Keçiören Belediyesi\'nden Mevlid Kandili Kutlaması

Keçiören Belediyesi, Mevlid Kandili'ni düzenlenen özel bir programla kutladı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İslam'ın bayraktarlığını yapan Türk milletinin önemine değindi. Programda ilahi ve semazen gösterileri gerçekleştirildi.

15.09.2024 13:01  Güncelleme: 13:07
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Mevlid Kandili, Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen özel program ile kutlandı.

Keçiören Belediyesi, Kalaba Kent Meydanı'nda Mevlid Kandili Özel Programı düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bugün İslam alemi için büyük bir anlam taşıyan ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) dünyaya teşrifini andığımız Mevlid Kandili'ni hep birlikte idrak ediyoruz. Bu mübarek gece sadece bir doğumun değil, insanlığa rahmetin ve kurtuluşun müjdelendiği kutlu bir dönemin habercisidir" dedi.

Türk milleti İslam'ın bayraktarlığını yapmıştır

Türk milletinin, İslam'ın bayraktarlığını yapmış asil bir millet olduğunu kaydeden Özarslan, "Bizler tarih boyunca İslam'ı en güzel şekilde yaşamış ve yaşatmış bir milletin evlatlarıyız. Türk milleti İslam'ın bayraktarlığını yapmış, onun ahlakını adaletini, hoşgörüsünü dünya üzerinde temsil etmiştir. Bugün öğretileri doğrultusunda adaleti, merhameti ve kardeşliği her alanda yaygınlaştırmak, ihtiyacı olanlara el uzatmak, zorda kalanlara yardım etmek en büyük görevimiz haline gelmiştir. Bu vesileyle Türk İslam medeniyetinin asıl mensupları olarak bu kutsal geceyi en iyi şekilde değerlendirmeli, Türk İslam alemi için dua etmeliyiz. Rabbim bu mübarek gecede ülkemize, Türkistan dünyasına ve tüm insanlığa huzur ve barış getirsin. Birliğimizi daim, kardeşliğimizi baki eylesin" dedi.

Semazenler eşliğinde ilahiler okundu

Düzenlenen Mevlid Kandili Özel Programı'nda Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi vessellem) dünyaya gelişinin yıl dönümü dualarla idrak edildi. Programda Türkiye Ezan Okuma Birincisi Umutcan Doğan tarafından sala okunurken, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi Hafız Ali Tel tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Hafız İmam Hatip Seyit Ali Çevik'in okuduğu Mevlidi Şerifin ardından Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi vessellem) ve İslamiyet üzerine dini söyleşi gerçekleştirdi. Mevlid Kandili Özel Programı, İlahi ve Ezgi Sanatçısı Hasan Özer'in semazenler eşliğinde söylediği ilahiler eşliğinde sona erdi.

Kandil simidi ikram edildi

Öte yandan Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki camilerde cemaate kandil simidi ikramında bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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