Keçiören Belediyesi'nden Müzeler Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nden Müzeler Haftası Etkinliği

Keçiören Belediyesi\'nden Müzeler Haftası Etkinliği

Keçiören Belediyesi, Müzeler Haftası kapsamında Beypazarı Aile Yaşam Merkezi öğrencilerine tarihi ve kültürel mekanları gezdirdi. Öğrenciler, müzelerde tarihi bilgi edinip, kültürel zenginlikleri deneyimleme fırsatı buldu.

21.05.2025 13:38  Güncelleme: 13:43
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Keçiören Belediyesi, Müzeler Haftası dolayısıyla Beypazarı Aile Yaşam Merkezi öğrencilerini kültürel mekanları gezmeleri için gezi düzenledi.

Keçiören Belediyesi, Müzeler Haftası dolayısıyla Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nin 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 56 kişilik grubu Keçiören'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirmek üzere ağırladı. Gezi programının ilk durağı Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi oldu. Rehber öğretmenler eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler, ardından Estergon Türk Kültür Merkezi ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Gezi boyunca yetkililerden bilgi alan öğrenciler, gezerken hem eğlendiler hem de öğrendiler.

"Kültür çalışmalarımızla da her zaman öğrencilerimizin yanındayız"

Gençlerin kültürel ve kişisel gelişimine yönelik çalışmaları her zaman desteklediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Beypazarı'ndan gelen kıymetli öğrencilerimizi ilçemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Keçiören'in tarihi mekanlarını ve kültürel zenginliklerini görmek hem kültürel gelişimlerine katkı sağladı hem de gençlerimize moral kaynağı oldu. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarına destek verirken, kültürel çalışmalarımızla da her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Keçiören'de tarihe tanıklık ettiler

Rehber eşliğinde Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'ni gezen öğrenciler, Ankara'nın tarihine dair önemli bilgiler edindi. Öğrenciler müze içerisindeki sergileri gezerken Milli Mücadele Dönemi, Ahiler Dönemi, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri ile Mondros Mütarekesi sonrası yaşanan işgal günleri ve mücadele sürecine tanıklık etti. Çoban Mektebi olarak kurulan tarihi binadaki Halide Edip Adıvar'ın kaldığı oda, öğrenciler tarafından dikkatle incelendi. Müze ziyaretinin ardından öğrenciler, Atatürk Botanik Parkı'nda yüzlerce bitki arasında yürüyüş yaparak doğada vakit geçirdi. Doğal Yaşam Parkı'nda ise kangurudan lamaya, geyikten koyuna, tiftik keçisinden maymuna kadar birçok hayvan türünü yakından görme fırsatı buldu. Gezi programın son durağı ise Türk tarihinin ve kültürünün yaşatıldığı Estergon Türk Kültür Merkezi oldu. Öğrenciler burada Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Etnografya Müzesi'ni gezdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi'nden Müzeler Haftası Etkinliği - Son Dakika

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