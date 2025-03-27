Keçiören Belediyesi\'nden Ramazan Geleneği: Kumanya ve Tatlı İkramı

Keçiören Belediyesi, iftar saatinde trafikte ve yolda olan vatandaşlara içinde hurma, su ve sandviç yer alan kumanyalar dağıtırken, teravih namazından sonra da camilerde tatlı ikramı yapıyor.

Keçiören Belediyesi, iftar saatinde evine ulaşamayan, trafikte ve yolda olan vatandaşlara oruçlarını açabilmesi için ilçe genelinde kumanya dağıtımı yapıyor. Akşam ezanı okunmadan başlayan dağıtımlar Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştiriliyor. İçinde hurma, su ve sandviç yer alan kumanyayı vatandaşlar da memnuniyetle karşılıyor. Teravih namazından sonra ise camilerde tatlı ikramı yapılıyor.

Keçiören'de Ramazan ayına yakışır birlik ve dayanışma duygusunun had safhada olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Ramazan ayında kurduğumuz bereketli iftar sofralarında oruçlarını açan vatandaşlarımızla her gün bir aradayız. Aynı zamanda iftar saatinde evine ulaşamayan vatandaşlarımız için her gün kumanya dağıtımı yapıyoruz. Ramazan ayının geleneksel ruhunu yaşattığımız camilerimizde teravih sonrası tatlı ikramında bulunuyoruz. Ramazan Keçiören'de bir başka güzel yaşanıyor" dedi. - ANKARA