Keçiören Belediyesi’nden Şehir Gelişimine Yönelik Protokol - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Keçiören Belediyesi’nden Şehir Gelişimine Yönelik Protokol

Keçiören Belediyesi’nden Şehir Gelişimine Yönelik Protokol
18.08.2025 17:33  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi, TMMOB bünyesindeki mühendislik odalarıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, kentin planlı ve estetik gelişimi ile güvenliği amacı taşıyor.

Keçiören Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesindeki İnşaat Mühendisleri, Mimarlar ve Jeofizik Mühendisleri odalarının Ankara şubeleriyle protokol imzalayarak kentin planlı, güvenli ve estetik gelişimi için iş birliği başlattı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kentin daha planlı ve yaşanılabilir hale gelmesi amacıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bünyesindeki İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Jeofizik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Başkan Özarslan, protokolün yalnızca imzalanan üç oda ile sınırlı kalmayacağını, şehir plancıları ve harita mühendisleriyle de benzer adımlar atmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bu bize ne katacak, şehrimize değer katacak, mühendislik değerini getirecek, tasarım değerini getirecek artık burası sahipsiz değil. Bu süreçte mühendislik ve mimarlığın tüm alanlarından destek alacağız" diye konuştu.

İmza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün şehre değer katacağını belirten Özarslan, "Alt yapısıyla, ulaşımıyla güzel değerler katacak. İnsanların yaşamsal mimarisiyle, kent estetiğiyle ve biliyorsunuz, deprem kuşağındayız. Belki birinci derece deprem kuşağında değiliz ama ne olursa olsun bunun ne kadar önemsendiğini ve buna ilişkin mevcuttaki yapıların temel sistemlerindeki mukavemetin tam ölçüde ne olması gerektiğini bu tür düşünceleri, bu protokoller bu hale getirebilecek. ve bunu da kararlılıkla, bu protokollere hep birlikte biz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

ankara, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi’nden Şehir Gelişimine Yönelik Protokol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Kesin diyerek duyurdular İşte Zaniolo’nun yeni adresi Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi
Büyük panik Ankara’da 12 katlı binada yangın çıktı Büyük panik! Ankara'da 12 katlı binada yangın çıktı
Altay Bayındır’ın büyük hatası pahalıya mal oldu Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
İstanbul’da ’yan baktın’ tartışması Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti İstanbul'da 'yan baktın' tartışması! Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 17:37:22. #7.13#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi’nden Şehir Gelişimine Yönelik Protokol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.