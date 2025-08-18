Keçiören Belediyesi’nden Şehir Gelişimine Yönelik Protokol

Keçiören Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesindeki İnşaat Mühendisleri, Mimarlar ve Jeofizik Mühendisleri odalarının Ankara şubeleriyle protokol imzalayarak kentin planlı, güvenli ve estetik gelişimi için iş birliği başlattı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kentin daha planlı ve yaşanılabilir hale gelmesi amacıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bünyesindeki İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Jeofizik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Başkan Özarslan, protokolün yalnızca imzalanan üç oda ile sınırlı kalmayacağını, şehir plancıları ve harita mühendisleriyle de benzer adımlar atmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bu bize ne katacak, şehrimize değer katacak, mühendislik değerini getirecek, tasarım değerini getirecek artık burası sahipsiz değil. Bu süreçte mühendislik ve mimarlığın tüm alanlarından destek alacağız" diye konuştu.

İmza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün şehre değer katacağını belirten Özarslan, "Alt yapısıyla, ulaşımıyla güzel değerler katacak. İnsanların yaşamsal mimarisiyle, kent estetiğiyle ve biliyorsunuz, deprem kuşağındayız. Belki birinci derece deprem kuşağında değiliz ama ne olursa olsun bunun ne kadar önemsendiğini ve buna ilişkin mevcuttaki yapıların temel sistemlerindeki mukavemetin tam ölçüde ne olması gerektiğini bu tür düşünceleri, bu protokoller bu hale getirebilecek. ve bunu da kararlılıkla, bu protokollere hep birlikte biz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA