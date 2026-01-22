Keçiören Belediyesi\'nden soğuk havalarda sıcak çorba ikramı

Keçiören Belediyesi, soğuk havaların etkisini artırdığı bu günlerde sabah erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşlara sıcak çorba dağıtıyor.

Keçiören Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda belediye; ilçedeki meydanlar, hastaneler, üniversite kampüsleri ve yoğun yaya akışının olduğu merkezlerde sıcak çorba dağıtıyor. Özellikle kahvaltı yapmadan yola çıkan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlanıyor. Öte yandan belediye ekipleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilere akşam saatlerinde de çorba ikramında bulunuyor.

"Vatandaşlarımızın içini ısıtmayı ve yüzlerini güldürmeyi amaçlıyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Sabahın erken saatlerinde okula ve işe giden vatandaşlarımıza sıcak çorba ikram ediyoruz. Bu hizmetimizle vatandaşlarımızın içini ısıtmayı ve yüzlerini güldürmeyi amaçlıyoruz. Çorbamızı içen tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun. Keçiören'de her zaman halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA