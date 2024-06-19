Keçiören Belediyesi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekranda yayınladı

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Ankara'nın Keçiören Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekranda yayınladı.

Keçiören'in en merkezi noktalarından biri olan Kalaba Kent Meydanı milli maç heyecanına ev sahipliği yaptı. Keçiören Belediyesinin kurduğu dev ekrana yansıtılan Türkiye-Gürcistan maçı, meydanı dolduran futbolseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kalbi Milli Takımla atan ve stadyum heyecanını yaşamak isteyen herkes dev ekranın önündeki sandalyelerde yerlerini alarak tezahüratlarla maçın başlamasını bekledi.

İlk düdükle birlikte maçın heyecan dozu artarken müsabakanın keyfini çıkaranlara Keçiören Belediyesi tarafından patlamış mısır ve su ikramında bulunuldu.

Türk Bayraklarının da dağıtıldığı meydanda, Türkiye'nin attığı her golde büyük sevinç yaşandı. 90 dakika süren heyecan, maçın bitiş düdüğüyle birlikte yerini büyük bir coşku ve mutluluğa bıraktı.

Türkiye- Portekiz maçına davet

Türkiye A Milli Futbol Takımının 22 Haziran Cumartesi Portekiz ile karşı karşıya geleceği ikinci müsabakayı da dev ekranda yayınlayacak olan Keçiören Belediyesi tarafından tüm futbolseverler Kalaba Kent Meydanı'na davet edildi. - ANKARA