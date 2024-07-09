Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Denetimlerine Devam Ediyor

Yerel

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde pazar denetimine devam ediyor.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında ilçe genelinde sürdürdüğü pazar denetimlerine devam ediyor. Pazar yerlerinde tezgahların düzenini sağlamak, tartı ve etiketlerin güvenirliğini denetlemek için yoğun mesai harcayan ekipler, vatandaşlara güvenli ve huzurlu bir alışveriş ortamı sunuyor.

Kurallara uymayan esnafa ceza

Terazilerin tezgah önlerinde vatandaşın görebileceği konumda olması, fiyat etiketlerindeki rakamların anlaşılır olması ve tezgahların temizliği gibi konularda hassas davranılması için gerekli uyarılarda bulunan ekipler, etiketi bulunmayan ve kurallara uymayan esnafa ise cezai işlem uyguladı. Alışveriş esnasında vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de değerlendiren ekipler, anında müdahale ederek aksaklıklara müdahale etti.

Denetimler haftanın yedi günü sürecek

Vatandaşların huzurlu bir şekilde pazar alışverişini yapması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Gerçekleştirdiğimiz denetimler sayesinde hem vatandaşımızı koruyoruz hem de pazarlarımızın belli bir düzen içerisinde kalmasını sağlıyoruz. Denetimlerimiz haftanın yedi günü devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA