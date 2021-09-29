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Keçiören Belediyesinden okullarda 'cam pota' seferberliği - Son Dakika

Keçiören Belediyesinden okullarda 'cam pota' seferberliği

29.09.2021 10:21
Keçiören Belediyesinden okullarda 'cam pota' seferberliği, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitime ve spora destek projesi kapsamında ilçedeki okullarda eskimiş ve paslanmış basketbol potalarını yeni nesil cam potalarla değiştirdiklerini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitime ve spora destek projesi kapsamında ilçedeki okullarda eskimiş ve paslanmış basketbol potalarını yeni nesil cam potalarla değiştirdiklerini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ufuktepe İlkokulu ve Aşık Veysel Ortaokulu'na gerçekleştirdiği ziyaretlerde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okul idarecilerinin taleplerini dinleyen Altınok, Keçiören genelindeki okulların bahçesinde bulunan eskimiş ve paslanmış basketbol potalarını yenileyerek, buralara yeni cam potalar taktıklarını belirtti. Park, bahçe, spor tesisi, koşu yolu ve bisiklet yolları bakımından ilçeyi zenginleştirdiklerini, çocukların ve gençlerin sokak aralarında oynamak zorunda kalmadığını, buna bağlı olarak da ölümlü kaza oranının en düşük olduğu ilçenin Keçiören olduğunu aktaran Altınok, "Ankara'daki en genç nüfus Keçiören'de. Ölümlü trafik kazasının en az olduğu şehir de Keçiören. Bunun nedeni, çocuklarımızın vakit geçireceği park ve sosyal alanlarımızın sayısının fazla olmasıdır. Parklar yaptık, çocuklarımız sokakta oynamak, bisiklet sürmek zorunda kalmadı. Ölümlü kazayı en aza indirmenin yolu olarak bizim bu çalışmamız yaygınlaştı. Halı sahaların ücretsiz olduğu ilk şehir Keçiören'dir. İlk defa cam basketbol potasını okullarımızın bahçesine kuran belediye de Keçiören Belediyesidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören Belediyesinden okullarda 'cam pota' seferberliği
Keçiören Belediyesinden okullarda 'cam pota' seferberliği
Keçiören Belediyesinden okullarda 'cam pota' seferberliği
Keçiören Belediyesinden okullarda 'cam pota' seferberliği

Turgut Altınok, basketbol, Ankara, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesinden okullarda 'cam pota' seferberliği - Son Dakika


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