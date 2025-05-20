Keçiören'de 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Özlem duyulan 19 Mayıs kutlamaları Keçiören'de gerçekleştirildi

ANKARA - Keçiören Belediyesi tarafından Fatih Stadyumu'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları vatandaşlara özlem duyulan heyecanı ve mutluluğu yaşattı.

Meydanlarda, stadyumda ve ilçenin dört bir köşesinde yaşanan 19 Mayıs coşkusu cadde ve sokaklara taştı. Türk Bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla süslenen Keçiören'de, özlenen stadyum kutlamaları büyük coşku yaşattı. Sporcu gösterilerinden halk oyunlarına, bando eşliğinde sporcu kortejinin yürüyüşünden meşaleli yürüyüşe kadar hafızalara kazınan etkinliklerle 19 Mayıs kutlandı. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan'ın ev sahipliğinde Fatih Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Adnan Beker, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, sporcular, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Devasa Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açıldı

Düzenlenen nostaljik 19 Mayıs kutlamalarında sporcuların, vatandaşların ve gençlerin hep bir ağızdan söylediği marşlar bayram ateşini coşkuyla yaktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte hep bir ağızdan okunan Andımızın ardından gerçekleşen sporcu yürüyüşü ile stadyumdaki kalabalık selamlandı. Seymen gösterisi, karakucak güreşleri, minder güreşleri, karate, taekwondo, jimnastik ve halk oyunları gösterileri stadyumdaki coşkuyu doruğa çıkardı. Heyecan dolu kule gösterisinin sergilendiği kutlamalarda, stadyum ortasında açılan devasa Türk Bayrağı ve Atatürk posteri büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından katılımcılar bando eşliğinde Keçiören Belediyesi önüne kadar meşaleli kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Meşaleli yürüyüşü evlerinin balkon ve pencerelerinden takip eden vatandaşlar korteje alkışlarla eşlik etti. Belediye önündeki etkinlikler konser ve Mahşer-i Cümbüş ekibinin Tiyatro Sporu isimli doğaçlama gösterisi ile devam etti.